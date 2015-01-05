版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2015年 1月 5日 星期一 11:48 BJT

皇马22连胜纪录遭巴伦西亚终结

皇家马德里22连胜纪录周日遭巴伦西亚终结，奥塔门迪下半时头槌破门，帮助蝙蝠军团锁定2-1比分。皇马球员克罗斯开出的任意球被内格雷多手球阻挡，C罗冷静主罚点球命中，皇马开场14分钟取得领先。巴拉甘第52分钟为巴伦西亚扳平比分，奥塔门迪则在第65分钟接队友开出的角球头槌破门。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐