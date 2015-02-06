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路透中文体育短讯 | 2015年 2月 6日 星期五 13:32 BJT

皇马大将罗德里格斯因骨裂接受手术

皇家马德里周四确认，中场大将哈梅斯·罗德里格斯因右脚骨裂将接受手术，预期将缺阵两个月。“右脚第五跖骨骨裂。这位球员接下来几个小时将接受手术，”皇马官网发表的声明称。皇马阵中拉莫斯、佩佩也有伤在身，马塞洛遭停赛，主帅安切洛蒂在周六对阵马竞的德比大战前人力捉襟见肘。路透
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