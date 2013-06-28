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路透中文体育短讯 | 2013年 6月 28日 星期五 14:56 BJT

安帅首签 伊斯科加盟皇马

皇家马德里周四宣布签约21岁的马拉加前锋伊斯科，合约为期五年。这是安切洛蒂入主皇马后宣布的首笔交易。皇马称伊斯科将于下周三正式亮相伯纳乌。伊斯科也是曼城属意的人选，前马拉加主帅佩莱格里尼目前是曼城教头。据西媒报道，伊斯科的转会费约为3000万欧元上下。路透
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