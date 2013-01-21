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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 21日 星期一 13:30 BJT

西甲--皇马、马竞缩小与巴萨分差

周日西甲联赛第20轮皇家马德里客场5-0大胜巴伦西亚，伊瓜因首开纪录，C罗与迪玛利亚双双梅开二度；而马德里竞技则主场2-0击败莱万特，继续保持主场全胜记录，阿德里安与科克先后建功；巴萨在周六的比赛中爆冷2-3负皇家社会，遭遇本赛季西甲首败。此轮之后巴萨与马竞、皇马分差缩小，领先前者8分、后者15分。路透

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