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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 15日 星期一 14:30 BJT

西甲--C罗两球 皇马3-0毕尔巴鄂

周日西甲联赛第31轮皇家马德里客场3-0胜毕尔巴鄂，开场仅2分钟C罗首开纪录，并在下半时梅开二度，第76分钟伊瓜因锦上添花；在本轮的其他比赛中，巴萨客场3-0胜萨拉戈萨，梅西、伊涅斯塔、皮克均未上场，蒂亚戈、特略先后建功；而马竞主场5-0大胜格拉纳达，法尔考打入两球，马竞仅落后皇马3分。路透
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