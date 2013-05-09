西甲--皇马6-2虐九人马拉加 推迟巴萨夺冠

周三西甲联赛皇家马德里主场6-2大胜9人迎战的马拉加，巴萨西甲加冕推迟。马拉加上下半场各被罚下一人，阿尔比奥尔、C罗、厄齐尔、本泽马、莫德里奇、迪玛利亚先后为皇马建功，其中C罗的进球是他为皇马打入的第200粒进球。巴萨只需再得2分便可将本赛季冠军奖杯收入囊中，最早本周日夺冠。路透