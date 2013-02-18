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路透中文体育短讯 | 2013年 2月 18日 星期一 13:27 BJT

西甲--拉莫斯染红 10人皇马胜巴列卡诺

周日西甲联赛第24轮皇家马德里主场迎战同城对手巴列卡诺，开场仅3分钟莫拉塔便为皇马首开纪录，第12分钟拉莫斯头球破门扩大领先，然而这名后卫第18分钟便因双黄变一红遭罚下。10人皇马顶住压力最终2-0取胜全取3分。排在第三位的皇马分别落后巴萨16分、马竞4分。路透
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