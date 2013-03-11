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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 11日 星期一 14:24 BJT

西甲--C罗两球皇马2-1胜塞尔塔 反超马竞升至第二

周日西甲联赛第27轮皇家马德里客场2-1击败塞尔塔，头号球星C罗梅开二度，本赛季葡萄牙人共为皇马在联赛中打入26球，暂时落后头号射手梅西14球；在周六的比赛中，领头羊巴萨2-0轻松击败拉科。本轮之后剩11场比赛，皇马积58分超越同城对手马竞1分，排名升至第二，落后巴萨13分。路透

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