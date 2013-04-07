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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 7日 星期日 11:21 BJT

西甲--皇马主场5-1莱万特

周六西甲联赛第30轮皇马主场5-1大胜莱万特，开场第31分钟米歇尔为客队首开纪录，五分钟后伊瓜因追平比分，第38分钟卡卡主罚点球命中反超比分，C罗在第84分钟再入一球扩大领先，厄齐尔在比赛最后阶段梅开二度。排在第二位的皇马目前落后巴萨13分，领先马竞4分。路透

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