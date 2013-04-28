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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 28日 星期日 10:34 BJT

西甲--马德里德比皇马2-1胜马竞

周六西甲联赛第33轮皇家马德里2-1击败同城对手马德里竞技。开场仅4分钟法尔考首开纪录，然而10分钟后马竞便送出乌龙大礼，上半时双方1-1战平，第63分钟迪玛利亚建功反超比分，皇马将领先优势保持至终场。次轮过后，皇马继续排在第二位，落后巴萨11分，领先马竞6分。路透
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