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路透中文体育短讯 | 2013年 6月 25日 星期二 13:57 BJT

皇马将很快签下安切洛蒂与伊斯科--弗洛伦蒂诺

皇马主席弗洛伦蒂诺周一表示，俱乐部将很快引进巴黎圣日耳曼(PSG)主帅安切洛蒂以及马拉加前锋伊斯科。佛洛伦蒂诺称，“安切洛蒂目前还没有在合约上签字，要等PSG他们商量好打算何时宣布劳伦特·布兰克接替帅位。我们必须耐心并尊重规则，反正我的主教练就是安切洛蒂。”佛洛伦蒂诺并称，当主帅人选正式公布后，才会宣布伊斯科的加盟。图为安切洛蒂。路透

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