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路透中文体育短讯 | 2013年 9月 26日 星期四 15:00 BJT

皇马凭争议点球险胜升班马

表现乏力的皇家马德里周三凭借C罗一记有争议的点球破门，客场2-1击败西甲升班马埃尔切。C罗第51分钟任意球破门，为皇马取得领先，但替补出场的博卡耶第91分钟头槌攻破洛佩斯把守的皇马球门，似乎为主队确保了一分。但皇马最后时刻赢得角球，皇马球员佩佩与对方中场桑切斯扭倒在禁区内，裁判判罚点球，埃尔切球员对判罚大感不满。C罗冷静施射锁定三分。路透

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