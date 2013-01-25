皇马主席否认两名队长逼宫穆帅

西班牙体育日报《马卡报》稍早称皇马两名队长卡西利亚斯、拉莫斯与主帅穆里尼奥的矛盾升级，二人向俱乐部下达“有我没他、有他没我”的最后通牒。皇马主席佩雷斯(Florentino Perez)周四召开新闻发布会愤怒地对报道内容予以否认，称报纸所写内容是为了使球队内部陷入不稳定而编出来的谎言。路透