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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 21日 星期二 14:15 BJT

穆帅皇马和平分手 继任者待定

皇马主教练穆里尼奥与俱乐部双方达成协议，穆帅将于本赛季结束后离开皇马，尽管其合同离到期还有三年。这一消息宣布当天恰为门将卡西利亚斯生日。皇马主席弗洛伦蒂诺表示目前还没有选定继任者，但此前接触过PSG主帅安切洛蒂，但他并非唯一候选人。安帅已向俱乐部表达了离开的意愿但遭PSG拒绝。路透
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