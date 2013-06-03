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路透中文体育短讯 | 2013年 6月 3日 星期一 14:10 BJT

佩雷斯连任皇马主席

因无人发起挑战，皇家马德里周日确认佛罗伦蒂诺·佩雷斯连任俱乐部主席，他将开始自己的第四任期。这位建筑业大亨周二将开始新的四年任期，他遇到的第一个问题将是给皇马任命一位新主帅，接替刚分道扬镳的穆里尼奥。西班牙媒体传言巴黎圣日耳曼主帅安切洛蒂和刚卸任拜仁慕尼黑主帅的海因克斯是大热门人选。路透

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