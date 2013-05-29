皇马主席希望齐达内有朝一日执掌帅印

西甲豪门皇家马德里主席弗洛伦蒂诺在接受采访时表示，希望有朝一日齐达内能够担任俱乐部主教练，目前想让他在皇马的团队中发挥更大的作用。在被问及将用何种方式引进PSG主帅安切洛蒂时，弗洛伦蒂诺称目前尚不清楚谁将在下赛季执皇马帅印。皇马将于6月16日选举出新一任主席，但目前尚无人表示将与弗洛伦蒂诺竞争主席之位。路透