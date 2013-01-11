版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2013年 1月 11日 星期五 14:01 BJT

冲撞裁判 拉莫斯被禁赛五场

西甲皇家马德里后卫拉莫斯遭西班牙足协(RFEF)重罚，被禁赛五场。26岁的拉莫斯周三在皇马与塞尔塔的国王杯比赛中双黄变一红被罚出场，据称还辱骂裁判。拉莫斯在本周一被选入FIFA年度最佳11人阵容。在周四进行的另外一场国王杯比赛中巴萨5-0大胜科尔多瓦，比利亚与桑切斯均梅开二度，蒂亚戈亦打入一球。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐