冲撞裁判 拉莫斯被禁赛五场

莱斯特城与曼城哑火闷平
12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透
西甲皇家马德里后卫拉莫斯遭西班牙足协(RFEF)重罚，被禁赛五场。26岁的拉莫斯周三在皇马与塞尔塔的国王杯比赛中双黄变一红被罚出场，据称还辱骂裁判。拉莫斯在本周一被选入FIFA年度最佳11人阵容。在周四进行的另外一场国王杯比赛中巴萨5-0大胜科尔多瓦，比利亚与桑切斯均梅开二度，蒂亚戈亦打入一球。路透
12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透
12月28日上演的英超第19轮联赛一场焦点战中，曼联主场0-0与切尔西握手言和，走出持续多时的败战阴霾。曼联主帅范加尔明确表态：“我不会下课，即便媒体希望如此，我也不会这么办，你们已经看到了，我的球员们在为我而战。”阿森纳2-0击败伯恩茅斯，登上英超领头羊位置。路透
12月27日的一场 NBA常规赛中，亚特兰大老鹰凭借前锋米尔萨普贡献22分，中锋霍福德得到19分，控球后卫蒂格贡献17分，主场117-98战胜纽约尼克斯，老鹰迎来了六连胜，尼克斯则遭遇三连败。路透