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路透中文体育短讯 | 2014年 12月 10日 星期三 09:09 BJT

皇马大捷 19连胜刷新纪录

皇家马德里周三在欧冠小组赛中主场4-0大胜卢多格德斯，创造西班牙球队19连胜的纪录。皇马2005年至2006年间曾取得18连胜，与巴塞罗那共同保持了西班牙球队的连胜纪录。据吉尼斯世界纪录显示，巴西科林西安保持了在各个赛场的最高连胜纪录--24场。路透
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