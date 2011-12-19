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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 19日 星期一 10:48 BJT

皇马6-2重返西甲榜首

周六在皮斯胡安球场，皇马客场6-2大胜塞维利亚，16场比赛後领先劲敌巴塞罗那3分，重回西甲榜首位置。在本场比赛中，C罗上演帽子戏法，将其进球数提高至20粒，超巴萨世界足球先生梅西3粒，卡列洪、迪马里亚与阿尔滕托普亦分别为皇马贡献进球，佩佩第44分钟染红。路透

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