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路透中文体育短讯 | 2012年 1月 6日 星期五 17:28 BJT

雷耶斯重返塞维利亚

西班牙边锋雷耶斯告别马德里竞技，重回职业生涯起点、家乡城市的俱乐部塞维利亚。据塞维利亚官网声明，这位现年28岁的前阿森纳球员已签订了一份至2014-15赛季结束的合约，"雷耶斯在8年之後终於回家。"雷耶斯上周日表示，虽然马竞新帅器重他，但由於父亲身体等因素，还是决定离开。路透

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