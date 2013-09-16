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路透中文体育短讯 | 2013年 9月 16日 星期一 15:56 BJT

C罗与皇马续约三年

28岁的葡萄牙前锋C罗与皇家马德里达成续约三年协议，合约期将延长至2017-18赛季。周日宣布的这一声明粉碎了外界关于C罗在2015年原合约到期后可能重返曼联的传言。皇马主席佩雷斯与C罗在球队主场伯纳乌球场签下新合约，西班牙媒体称C罗新合约年薪约涨到1700万欧元。路透

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