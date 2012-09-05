C罗：悲伤与薪酬无关

皇马球星C罗周二在自己的Twitter页面上写道：“我被说成是想要更多的钱，有一天会证明事实并非如此。”周日皇马3-0战胜格拉纳达後，贡献两球的C罗并没有庆祝进球，而是对记者表示自己因为“职业”上的原因感到很“悲伤”，且皇马知道原因。随後媒体纷纷猜测葡萄牙人是想要得到更高薪酬。