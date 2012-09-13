C罗：我专注于赢球而不是合约

皇马球星C罗周三在其Facebook主页上写道，“我想重申，我并不关心那些合约，只想全身心投入在赢球上，并在队友和球迷的陪伴下为皇马赢得每一座奖杯。”在皇马本月与格拉纳达的比赛结束後C罗称因为“职业上”的原因而感到伤心，引发外界猜测他寻求离开皇马。