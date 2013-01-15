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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 15日 星期二 11:56 BJT

皇马比曼联赢欧冠压力更大--C罗

西甲豪门皇马球星C罗周一称，在欧冠赛场上皇马比曼联所受的压力更大，并称双方在欧冠16强战获胜几率为50-50。上赛季西甲冠军皇马目前落后巴萨18分，卫冕希望渺茫，在欧冠赛场上寻求突破显得格外重要。皇马与曼联之间的两场对决将于2月13日与3月5日打响。路透

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