C罗有望与皇马达成新合约

皇家马德里头号球星C罗纳尔多周五在接受采访时表示，自己不担心与俱乐部的合约问题，自信能够与皇马达成新合约。C罗2009年从曼联转投皇马，转会费近1.2亿美元，创下世界纪录。但本赛季皇马战绩不佳，且频频传出更衣室矛盾，此前有媒体猜测葡萄牙人本赛季后将离开皇马。C罗目前与皇马的合约至2015年6月结束。路透