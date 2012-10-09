C罗肩伤无碍 将赴国家队

西甲俱乐部皇马周一通过网站称，该队前锋C罗所受的肩伤并无大碍，且已经将其状况通报葡萄牙足协，表示C罗稍後可以参加世界杯预选赛葡萄牙与俄罗斯、北爱尔兰的两场比赛。C罗在周日皇马与巴萨的比赛中因尝试倒钩打门而左肩受伤，他和梅西在该场比赛中各入两球，双方2-2战平。