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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 7日 星期一 13:51 BJT

西甲---C罗两球拯救10人皇马

周日西甲联赛皇家马德里主场4-3险胜皇家社会，开场两分钟本泽马首开纪录，然而第六分钟皇马首发门将阿丹被红牌罚下，皇家社会并获点球普列托成功破门，第35分钟赫迪拉利为皇马破门，随后普列托追平比分，下半场C罗梅开二度，随后普列托再入一球上演帽子戏法。穆里尼奥再次弃用队长卡西利亚斯致球迷十分不满并报以嘘声。路透
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