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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 14日 星期五 10:47 BJT

桑切斯受伤缺阵 巴萨再失一主力

西甲巴塞罗纳周四宣布，继伊涅斯塔之後，队中另一名主力、智利国脚阿莱西斯·桑切斯(Alexis Sanchez)由於在世界杯预选赛的比赛中肌肉撕裂，将铁定缺席周六巴萨对战赫塔菲的联赛，至于能否出战下周三同莫斯科斯巴达的欧冠赛，还要看其具体的恢复情况。

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