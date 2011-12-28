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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 28日 星期三 10:33 BJT

西蒙尼承诺重振马竞

西甲马德里竞技周二召开新闻发布会，正式对外宣布前阿根廷队长西蒙尼就任主帅。西蒙尼在发布会上承诺重振马竞，正合球迷心意，他说道："我喜欢有闯劲的团队，我想要看到一个强大、投入、应变的球队。"马竞本赛季出师不利，原主帅曼萨诺稍早遭解雇。路透

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