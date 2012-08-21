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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 21日 星期二 11:49 BJT

喀麦隆球星1900万欧元转会巴萨

阿森纳与巴塞罗那周一宣布，喀麦隆中场球星阿莱克斯·宋将正式加盟巴萨，合约价值1900万欧元，为期五年。25岁的宋2005年加入阿森纳，共出场204次。巴萨周日5-1大胜皇家社会，迎来西甲联赛本赛季开门红。

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