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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 24日 星期五 13:44 BJT

超级杯首回合巴萨3-2胜皇马

周四西班牙超级杯首回合比赛在诺坎普球场上演，巴萨主场3-2击败皇家马德里。双方上半时均未有收获，下半场第55分钟C罗头球破门打破僵局，但之後巴萨由佩德罗、梅西、哈维连下三城，第85分钟迪玛利亚利用巴萨门将巴尔德斯失误扳回一球。

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