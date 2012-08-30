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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 30日 星期四 12:05 BJT

皇马翻盘胜巴萨 捧起超级杯

周三西班牙超级杯进行了第二轮比赛，皇马主场2-1击败巴萨，两轮4-4战平，皇马凭借客场进球数四年来首次夺得超级杯。伊瓜因上半场第11分钟为皇马首开纪录，八分钟後C罗为皇马再下一球，上半场结束前梅西在球门30米外任意球破门扳回一分，而下半场双方均无建树。

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