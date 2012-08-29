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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 29日 星期三 11:42 BJT

穆里尼奥：赢不赢巴萨没那麽重要

皇马主帅穆里尼奥表示，球队目前首要任务是转变态度，从西甲主场输给赫塔菲的阴影中走出来，而是否赢得超级杯、胜巴萨对他来说“不重要”。状态低迷的皇马在超级杯首轮中2-3负巴萨，新赛季开赛以来三战尚无胜绩，在1-2主场败给赫塔菲一战後，穆帅称球队表现“不可接受”。

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