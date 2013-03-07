版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2013年 3月 7日 星期四 11:52 BJT

巴萨将对巴尔德斯禁赛令提出申诉

西班牙足协仲裁委员会判罚巴萨门将巴尔德斯禁赛四场，因其在周六与皇马的比赛中辱骂裁判。巴塞罗那周三称将对这一判罚提出申诉。若上诉不成功，巴尔德斯将缺席巴萨与拉科鲁尼亚、巴列卡诺、塞尔塔和马洛卡的四场西甲比赛，二号门将平托或将接替其位置。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐