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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 26日 星期一 10:33 BJT

比利亚手术後出院

西甲巴塞罗纳周六宣布，前锋比利亚左腿骨折接受手术五天后，日前已经出院。巴萨在其网站上称："这意味着巴萨7号球员可以与家人一起过圣诞了。"这位西班牙国脚比利亚在日本踢世俱杯半决赛中负伤，可能需休息五个月，2012年欧洲杯能否参赛尚存疑问。路透

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