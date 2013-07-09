比利亚告别巴萨加盟马竞

马德里竞技与巴塞罗那达成协议，签下巴萨前锋比利亚，这可能成为今年暑期最划算的交易之一。31岁的比利亚将以不超过510万欧元(655万美元)的转会费加盟马竞，而如果比利亚未来再转会，巴萨将保留50%的收益权。马竞本赛季将支付200万欧元，如果比利亚2014-15赛季继续效力马竞，马竞将再支付200万欧元，如果比利亚踢到2016赛季，马竞再付100万欧元。路透