版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2011年 12月 20日 星期二 10:53 BJT

巴萨射手比利亚手术成功

巴塞罗那射手比利亚周一左腿骨折手术成功，医生称他需要四至五个月时间复原。比利亚本人表示希望能在明年5月19日欧冠决赛重返赛场，6月助西班牙国家队卫冕欧洲杯。巴萨医师库加特在新闻发布会上称："手术进行得非常顺利。他（比利亚）一直在向同事发讯息，与妻子说笑。"路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐