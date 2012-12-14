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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 14日 星期五 10:41 BJT

哈维将在巴萨退役

巴塞罗那中场球星哈维周四表示，与俱乐部的续约谈判已经接近达成。本月底将年满33岁的哈维在11岁时便加入巴萨青年训练营，已效力球队超过20年。西班牙国脚称双方很快达成了一致，目前只剩下签字。“在巴萨结束我的职业生涯这一梦想就要实现了，”哈维称。路透

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