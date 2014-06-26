精彩图集：苏亚雷斯咬人遭禁赛 提前告别世界杯

苏亚雷斯因在乌拉圭对阵意大利一役中咬了对方后卫基耶利尼，被国际足联处以世界杯历史上最长的禁赛处罚，被禁止四个月参与和足球有关的任何活动，并禁止参加乌拉圭的接下来九场国家队赛事，这意味着他的巴西世界杯之旅就此结束。图为苏亚雷斯在球队下榻的酒店阳台竖起大拇指。 REUTERS/Leo Carioca