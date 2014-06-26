版本:
中国
Special Events 12 | 2014年 6月 27日 星期五 07:41 BJT

精彩图集：苏亚雷斯咬人遭禁赛 提前告别世界杯

left
right
苏亚雷斯因在乌拉圭对阵意大利一役中咬了对方后卫基耶利尼，被国际足联处以世界杯历史上最长的禁赛处罚，被禁止四个月参与和足球有关的任何活动，并禁止参加乌拉圭的接下来九场国家队赛事，这意味着他的巴西世界杯之旅就此结束。图为苏亚雷斯在球队下榻的酒店阳台竖起大拇指。 REUTERS/Leo Carioca
1/8
left
right
记者拍到苏亚雷斯与乌拉圭教练组一名成员互相安慰。 REUTERS/Leo Carioca
2/8
left
right
苏亚雷斯5月23日在训练前出席记者会。 REUTERS/Carlos Barria
3/8
left
right
苏亚雷斯出席记者会。 REUTERS/Carlos Barria
4/8
left
right
意大利后卫基耶利尼在比赛中向裁判展示被苏亚雷斯咬的伤口。 REUTERS/Tony Gentile
5/8
left
right
基耶利尼展示的伤口。 REUTERS/Tony Gentile
6/8
left
right
苏亚雷斯在与基耶利尼冲突中倒地。 REUTERS/Tony Gentile
7/8
left
right
苏亚雷斯。 REUTERS/Yves Herman
8/8

苏亚雷斯因在乌拉圭对阵意大利一役中咬了对方后卫基耶利尼，被处以世界杯历史上最长的禁赛处罚，被禁止四个月参与和足球有关的任何活动，并禁止参加乌拉圭的接下来九场国家队赛事，这意味着他的巴西世界杯之旅就此结束。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 Special Events 12

热门文章

编辑推荐

文章推荐