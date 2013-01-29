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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 29日 星期二 14:43 BJT

德罗巴转会加拉塔萨雷 期待重回欧冠赛场

土超豪门加拉塔萨雷足球俱乐部周一宣布，已与上海申花达成转会协议，将签下科特迪瓦国家队队长滴滴埃·德罗巴，合约为期1年半。34岁的德罗巴表示非常期待重回欧冠赛场与顶级俱乐部较量。至此上海申花的两名大牌外援德罗巴与阿内尔卡均已正式离开中超。路透

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