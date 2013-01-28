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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 28日 星期一 11:44 BJT

德罗巴加盟土超豪门加拉塔萨雷--土媒

土耳其媒体周日报道称，科特迪瓦国家队队长德罗巴已离开中超球队上海申花，与土耳其豪门加拉塔萨雷(Galatasaray)签约。34岁的德罗巴去年5月离开切尔西加盟中超。据上海媒体报道，申花因股权纠纷拖欠球员薪水，而德罗巴周薪为30万美元。前国际米兰球星斯内德在上周刚刚转会至加拉塔萨雷。路透
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