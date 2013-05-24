欧联杯冠军将获欧冠资格--消息

欧足联(UEFA)一名消息人士称，欧罗巴联赛的冠军将获得下个赛季欧冠参赛资格。这一决定已获欧足联执委会批准，将于周五的UEFA年度大会上宣布。此举将提升欧联杯这一欧洲第二等级赛事的品牌吸引力。欧联杯比赛目前仅在一些冷门频道转播，所带来的收入仅为欧冠赛极小的一部分。欧足联秘书长因凡提诺拒绝对此置评，仅表示周五会发布一项公告。路透