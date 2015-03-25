普拉蒂尼第三次当选欧足联主席

普拉蒂尼周二在欧足联年度大会中毫无争议地第三次当选欧足联主席，他骄傲的宣称欧足联是“最好的”。国际足联主席布拉特当天作为嘉宾出席了该会议，他的竞争对手也受邀出席，并在发言时对他批评有加。欧足联因欧冠赚的盆满钵满，而国际足联过去几年内因贪腐丑闻饱受抨击。路透