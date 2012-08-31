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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 31日 星期五 13:45 BJT

伊涅斯塔荣膺欧洲最佳球员

2011-2012赛季欧洲最佳球员评选结果周四出炉，巴萨球星、28岁的中场球员伊涅斯塔力压队友梅西与皇马的C罗，获封这一荣誉。伊涅斯塔还在2012年欧洲杯荣获最佳球员。同时欧洲冠军联赛小组赛抽签结果揭晓，曼城、皇马同被分在D组，卫冕冠军切尔西与尤文图斯被分在E组。

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