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路透中文体育短讯 | 2012年 10月 23日 星期二 13:38 BJT

欧足联：队长需戴反种族歧视袖标

欧足联周一表示，本周的欧冠赛和欧罗巴联赛上，所有球队队长均必须佩戴反种族歧视袖标，此举是欧洲反种族歧视宣传活动"FARE"的一部分。此前UEFA一直被批评未努力抵制球场上的种族主义行为。欧足联主席呼吁球迷无论国籍、宗教背景、性取向、种族，都应表现出对球员和对手的尊重。路透

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