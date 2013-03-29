若现种族歧视性侮辱 欧足联建议裁判结束比赛

欧足联(UEFA)周四与欧洲俱乐部联盟(ECA)、国际职业球员联盟(FIFPro)达成一项决议，建议在比赛中出现严重的种族歧视行为的情况下，裁判应选择终止比赛，若裁判选择这样做，欧足联将予以“完全的支持”。欧足联赛事的裁判自2009年起便拥有这一权限，但至今尚无先例。欧足联提醒裁判应在适当的时候采取此种做法。路透