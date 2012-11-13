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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 13日 星期二 11:34 BJT

乌克兰邀请舍甫琴科出任国家队主帅

乌克兰足协周一称，邀请已退役的乌克兰锋线杀手舍甫琴科出任国家队主帅，率队冲击2014年巴西世界杯参赛权席位。“乌克兰足协主席孔科夫决定邀请舍甫琴科出任乌克兰队主帅，”该协会官方宣布。现年36岁的舍甫琴科在今年6月欧洲杯乌克兰队出局後宣告挂靴，他曾效力于AC米兰、切尔西等劲旅。路透

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