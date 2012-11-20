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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 20日 星期二 15:35 BJT

舍甫琴科谢绝执教国家队邀请

前乌克兰射手舍甫琴科周一表示，他已经谢绝该国足协要他出任国家队主帅邀请。“我认为，现在带领乌克兰国家队是有些不够妥当的作法，”舍甫琴科称，他曾代表该国出战111场打进48球。“我希望足协的领导们能理解我的决定。”路透

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