曼联坚持称不会卖掉鲁尼

莱斯特城与曼城哑火闷平
12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透
多名前曼联球星周四在悉尼纷纷表示，红魔不会卖掉鲁尼。曼联的英超对手切尔西周三称求购鲁尼遭到拒绝。鲁尼因腿筋伤势而提前告别曼联的亚太巡回赛旅程。曼联主帅莫耶斯在悉尼的午餐会中回避就这一问题作答，但前曼联队长罗布森回答称“莫耶斯说过不会卖掉鲁尼，我们注意到这一立场不会变。”埃尔文和约克等在场的前曼联球星持同一看法。路透
12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透
12月28日上演的英超第19轮联赛一场焦点战中，曼联主场0-0与切尔西握手言和，走出持续多时的败战阴霾。曼联主帅范加尔明确表态：“我不会下课，即便媒体希望如此，我也不会这么办，你们已经看到了，我的球员们在为我而战。”阿森纳2-0击败伯恩茅斯，登上英超领头羊位置。路透
12月27日的一场 NBA常规赛中，亚特兰大老鹰凭借前锋米尔萨普贡献22分，中锋霍福德得到19分，控球后卫蒂格贡献17分，主场117-98战胜纽约尼克斯，老鹰迎来了六连胜，尼克斯则遭遇三连败。路透