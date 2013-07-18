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路透中文体育短讯 | 2013年 7月 18日 星期四 14:35 BJT

曼联坚持称不会卖掉鲁尼

多名前曼联球星周四在悉尼纷纷表示，红魔不会卖掉鲁尼。曼联的英超对手切尔西周三称求购鲁尼遭到拒绝。鲁尼因腿筋伤势而提前告别曼联的亚太巡回赛旅程。曼联主帅莫耶斯在悉尼的午餐会中回避就这一问题作答，但前曼联队长罗布森回答称“莫耶斯说过不会卖掉鲁尼，我们注意到这一立场不会变。”埃尔文和约克等在场的前曼联球星持同一看法。路透
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