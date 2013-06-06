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路透中文体育短讯 | 2013年 6月 6日 星期四 14:36 BJT

苏亚雷斯破门 乌拉圭热身赛1-0法国

周三法国与乌拉圭进行了一场国际友谊赛，苏亚雷斯下半时替补上场5分钟内破门，助乌拉圭1-0胜法国。下周二的世界杯预选赛中，苏亚雷斯由于禁赛将不能上场，而乌拉圭需要拿下与委内瑞拉的比赛才有可能升至晋级区。法国本周日还将与巴西进行一场热身赛。路透
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